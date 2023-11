Ligue 2 (7e journée) : Jendouba provisoirement en tête de la poule A

Jendouba Sport a pris provisoirement la tête de la poule A grâce à sa victoire face au CS Korba (1-0), samedi, pour le compte de la 7e journée de la Ligue 2 du football professionnel.

La formation du nord-ouest dont l’unique but de la victoire a été inscrit par Oussama Ben Mliha (35), s’installe en tête du classement avec 15 points, à une longueur du CS Hammam-lif (14 points) qui recoit dimanche l’AS Oued Ellil, dans le dernier match de la poule A.

De son côté, le CS Korba qui a encaissé son premier revers de la saison, se retouve 5e avec 11 points ex aequo avec le CS Msaken.

L’ES Radès, tenue en échec par le CS Msaken (0-0), a pour sa part conservé sa troisième place avec 13 points à une longueur d’avance sur la JS Omrane, toujours invincible après son déplacement réussi chez la lanterne rouge, le CS Tabarka (1-2) et désormais 4e.

La JS Kairouan elle, a réussi une bonne opération à l’Ariana en allant décrocher sa deuxième victoire de la saison face à l’équipe locale pour s’installer en milieu du tableau (7e, 9 points) tandis que son adversaire du jour occupe la 9e position (6 points) qu’elle risque de perdre dimanche en cas de bonne performance de l’AS Oued Ellil (5 points) à Hammam-lif.

Dans le match entre mal-classés, Kalaa Sport et le CS Ben Arous se sont renvoyés dos-à-dos (0-0), et restent confinés en bas du tableau avec un point d’écart les séparant.

POULE A

. Samedi

A L’Ariana :

AS Ariana – JS Kairouan 0-1

A Radès (municipal) :

ES Radès – CS Msaken 0-0

A Jendouba :

Jendouba Sport – CS Korba 1-0

A Tabarka :

CS Tabarka – JS Omrane 1-2

A Kala Soghra :

Kalaa Sport – SC Ben Arous 0-0

. Dimanche 19 novembre

A Hammam-lif :

CS Hammam-lif – AS Oued Ellil

ES Hammam-Sousse exempt

Classement: Pts J

1. Jendouba sport 15 6

2. CS Hammam-Lif 14 6

3. ES Radès 13 7

4. JS Omrane 12 6

5. CS Korba 11 6

. CS Msaken 11 7

7. JS Kairouan 9 6

8. ESH Sousse 7 6

9. AS Ariana 6 6

10. AS Oued Ellil 5 5

11. SC Ben Arous 4 7

12. Kalaa sport 3 7

. CS Tabarka 3 7

POULE B

. Dimanche 19 novembre

A Rejiche :

AS Réjiche – ES Jerba

A Moknine :

SC Moknine – EM Mahdia

A Sfax 2 mars :

CO Kerkennah – ES Zarzis

A Sidi Bouzid :

O. Sidi Bouzid – CS CHebba

A Gabès :

S. Gabésien – AS Gabès

A Médenine :

O. Médenine – AS Jelma

ES Rogba exempt.

Classement: Pts J

1. CS Chebba 13 6

2. ES Zarzis 12 5

. AS Gabès 12 5

4. ES Rogba 8 6

. S Gabésien 8 6

. SC Moknine 8 6

. O Médenine 8 6

. EOS Bouzid 8 6

9. ES Jerba 7 5

. EM Mahdia 7 5

11. CO Kerkennah 3 5

12. AS Jelma 2 6

13. AS Réjiche 1 5