Incendie chimique à Sfax : les pompiers en quête de renforts cruciaux

Un incendie d’une ampleur considérable a éclaté cet après-midi dans une usine de produits agricoles située sur la route de Gabès, à 5 kilomètres de Sfax. Les unités de la Protection civile de Sfax s’efforcent actuellement de maîtriser l’incendie, mais en raison de la force des flammes et de l’épaisse fumée noire, l’accès au foyer du feu reste difficile.

Face à la gravité de la situation, des renforts ont été sollicités des gouvernorats voisins de Mahdia et de Sidi Bouzid pour soutenir les camions de pompiers de Sfax. La nature même de l’incendie, alimenté par la combustion de la “bouillie”, rend le travail des sapeurs-pompiers encore plus complexe.

L’incendie a éclaté dans un entrepôt de bouillie, et les épaisses colonnes de fumée noire peuvent être observées dans le ciel de Sfax depuis de longues distances. La situation est rendue plus difficile en raison de la puissance des flammes et des odeurs suffocantes causées par la combustion de cette substance inflammable.

Les autorités locales ont appelé la population à la prudence et à éviter la zone de l’incident. Les équipes de la Protection civile sont mobilisées pour contenir le feu et prévenir sa propagation à d’autres zones environnantes.

L’enquête sur les causes de l’incendie et les dégâts potentiels est en cours, et davantage d’informations seront fournies au fur et à mesure que la situation évoluera.