Tunisie – Météo : Ciel peu nuageux sur la plupart des régions

Le ciel sera peu nuageux, jeudi, sur la plupart des régions du pays. Les nuages seront plus denses au nord et localement au centre, avec possibilité de chute de pluies éparses et orageuses, d’après l’Institut National de la Météorologie (INM).Un brouillard local marque le début de la journée, au sahel.

Les températures se situeront entre 17 et 23 degrés, au nord et sur les hauteurs, et entre 24 et 30 degrés ailleurs et devraient atteindre les 34 degrés à El Borma et Borj El Khadhra.

Le vent soufflera fort près des côtes et au sud, avec des phénomènes de sable, ce qui nécessite de faire preuve de vigilance. La mer sera très agitée sur les côtes est du pays, et agitée au nord.