Tunisie : démantèlement d’un réseau international de trafic d’organes humains

Le ministère de l’Intérieur tunisien a publié un communiqué ce samedi 28 octobre, révélant le démantèlement d’une organisation internationale active dans le trafic d’organes humains. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus visant à lutter contre toutes les formes de criminalité organisée susceptibles de compromettre la sécurité et la stabilité du pays.

Les autorités de sécurité ont obtenu des informations cruciales grâce à l’Unité Nationale de Recherche sur les Crimes de Terrorisme et les Crimes Organisés relevant de la Direction Générale de la Sécurité Nationale. Ces informations faisaient état d’échanges et de partages de données sur le réseau social Facebook, concernant des offres de médiation et de vente d’organes humains en échange de sommes d’argent considérables.

Suite à une série d’enquêtes de terrain et d’investigations techniques, les forces de l’ordre ont pu identifier un individu clé dans cette activité. Cet individu jouait un rôle essentiel en tant qu’intermédiaire entre des parties tunisiennes et des acteurs étrangers opérant à l’étranger. Il était responsable de négocier les montants financiers et les commissions à percevoir.

En coopération avec le ministère public, trois individus impliqués dans ce trafic ont été appréhendés et placés en détention. Ils ont reconnu leur participation dans le recrutement de Tunisiens désireux de vendre leurs organes pour transplantation. Cette opération de recrutement se faisait en exploitant divers réseaux sociaux et en ayant recours à des intermédiaires locaux et internationaux. Les victimes étaient ensuite envoyées à l’étranger pour subir des tests médicaux nécessaires et négocier le montant financier en fonction de l’organe en question.

L’enquête se poursuit avec l’unité de sécurité mentionnée, en collaboration étroite avec les autorités judiciaires compétentes.