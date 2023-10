Tunisie – Météo : Pluies éparses attendues la nuit dans ces régions

Des pluies éparses et orageuses sont attendues au courant de la nuit du mercredi, sur certaines communes, du Centre-est et du Sud-est, selon les prévisions de l’INM.

Le temps sera stable ailleurs, avec un vent fort près des côtes et une mer très agitée à houleuse au nord. Les bulletins d’alerte météo publiés par l’INM restent d’actualité pour les activités de navigation et de pêche.

Les températures maximales seront comprises entre 19 et 23 °C et aux alentours de 16°C dans les hauteurs et de 26 °C à El Borma et Borj El khadhra.