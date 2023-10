Tunisie – Météo : Pluies éparses et orageuses

Le temps sera vendredi partiellement nuageux, à densément nuageux, l’après-midi, sur les hauteurs ouest avec des pluies éparses et orageuses. Ces précipitations concerneront localement le nord-est, au cours de la nuit.

L’activité du vent nécessite de la vigilance près des côtes et au sud où elle sera accompagnée de phénomènes de sable et de poussière, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

La mer sera très agitée. Les températures maximales seront comprises entre 27 et 32 degrés au Nord et sur les hauteurs, et entre 33 et 38 degrés dans le reste des régions.