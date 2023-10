Des spécialistes en éducation et en formation appellent à la mise en place d’un système national d’orientation scolaire, universitaire et professionnelle

Des spécialistes des secteurs de l’éducation et de la formation ont appelé vendredi à la mise en place d’un système national inclusif et unique d’orientation scolaire, universitaire et professionnelle à vie et ce, lors d’un congrès international organisé à Tunis par l’Unité de recherche (ECOTIDI) ” Education, cognition, TICE et didactique ” en partenariat avec le centre arabe des recherches et de l’étude des politiques (CAREP).

Des professeurs, des experts et des représentants de structures chargées des secteurs de l’éducation et de la formation professionnelle ont souligné à l’unanimité que le système actuel d’orientation scolaire, universitaire et professionnel est limité et n’ouvre pas les perspectives devant les différentes compétences et intelligences.

A cette occasion, le directeur de l’observatoire national de l’éducation, Ramzi Baza, a indiqué que les différents intervenants dans les secteurs de l’éducation et de la formation professionnelle sont appelés à adopter une approche d’orientation à vie à travers la mise en place de mécanismes d’accompagnement et d’assistance lors des opérations d’orientation et de réoriention.

Selon l’intervenant, l’accompagnement doit concerner toute personne qui désire, à un moment donné de sa vie, changer de cursus scolaire ou professionnel.

” Nous assistons aujourd’hui à des mutations importantes dans le monde professionnel et les systèmes éducatif et de formation doivent être en phase avec les nouveaux besoins du marché de l’emploi “, a-t-il dit.

De son côté, le directeur de ECOTIDI, Abdelmajid Naceur a souligné que malgré les efforts fournis par les ministères de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, les élèves trouvent encore des difficultés lors de l’orientation et de la réorientation ce qui atteste de l’existence d’un déficit d’information et de communication à ce niveau.

Pour sa part, Samia Ben Youssef, Maître-assistante en psychologie du travail et de l’Orientation professionnelle à la faculté 9 Avril de Tunis, a mis l’accent sur la nécessité de lutter contre les préjugés que le succès est lié exclusivement à certaines filières.

” On réussit lorsque l’on fait quelque chose que nous aimons et qui s’adapte à nos capacités “, a-t-elle soutenu appelant les parents à permettre à leurs enfants de s’orienter vers les filières qu’ils désirent afin de ne pas être victimes d’échec et regret pouvant mener à la dépression.

Par ailleurs, Ammar Mejri, directeur général au ministère de la formation professionnelle et de l’emploi a fait savoir que le département est en train de préparer un portail national unique d’information et d’orientation professionnelle qui comportera toutes les informations utiles sur les différents cursus de formation ce qui aidera les étudiants et les demandeurs d’emploi à faire le bon choix.

Créée en 2016 à l’Institut Supérieur de l’Education et de la Formation Continue, ECOTIDI est actuellement l’unique structure de recherche nationale en Education et Cognition.