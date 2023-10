Tennis – Classement WTA : Ons Jabeur toujours 7e

La Tunisienne Ons Jabeur, battue au 2e tour du tournoi de Pékin, a conservé sa 7e place mondiale au Classement WTA, publié lundi, et qui a vu la Polonaise Iga Swiatek, vainqueur dimanche du tournoi pékinois, se rapprocher de la N.1 mondiale, la Bélarusse Aryna Sabalenka.

Jabeur, gagnante il y a une semaine du Challenger de Ningbo (Chine), poursuivra sa tournée chinoise avec le tournoi de Zhengzhou à 500 points, où elle entrerera en lice mercredi face à l’Italienne Lucia Bronzetti (64e), pour le compte du 2e tour.

La tête du classement a vu l’ex N.1 Mondiale qui vient de remporter son sixième titre dans la catégorie des WTA 1000, se rapprocher davantage de Sabalenka, qui lui a ravi la première place il y a un mois.

Au-delà du Top 10 qui n’a enregistré aucun changement, la Russe Daria Kasatkina, 12e, et la Lettone Jelena Ostapenko, 13e, progressent respectivement de une et quatre places. Battue en finale à Pékin, la Russe Liudmila Samsonova, 16e, gagne elle six places.

A l’inverse, la Tchèque Barbora Krejcikova, désormais 18e, a perdu six places.

Classement WTA publié lundi:

1. Aryna Sabalenka (BLR) 9480 pts

2. Iga Swiatek (POL) 8890

3. Cori Gauff (USA) 6455

4. Jessica Pegula (USA) 5955

5. Elena Rybakina (KAZ) 5870

6. Maria Sakkari (GRE) 4475

7. Ons Jabeur (TUN) 4150

8. Marketa Vondrousova (CZE) 3839

9. Karolina Muchova (CZE) 3664

10. Caroline Garcia (FRA) 3450

11. Madison Keys (USA) 2940

12. Daria Kasatkina (RUS) 2830 (+1)

13. Jelena Ostapenko (LAT) 2665 (+4)

14. Petra Kvitova (CZE) 2660

15. Belinda Bencic (SUI) 2605

16. Liudmila Samsonova (RUS) 2595 (+6)

17. Veronika Kudermetova (RUS) 2550 (-1)

18. Barbora Krejcikova (CZE) 2480 (-6)

19. Victoria Azarenka (BLR) 2225 (-1)

20. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2210 (-1)