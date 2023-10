La présidence tunisienne : la Tunisie affirme son soutien inconditionnel au peuple palestinien

La présidence de la République tunisienne a émis une déclaration forte en réaction à l’offensive israélienne baptisée “opération déluge d’Al-Aqsa”, qui a été déclenchée contre Israël à l’aube du samedi 7 octobre 2023. Dans ce communiqué publié le même jour, la Tunisie a exprimé son soutien inconditionnel au peuple palestinien et a condamné fermement l’occupation sioniste des terres palestiniennes depuis des décennies.

La présidence a rappelé que les terres que certains médias qualifient de “colonies entourant la bande de Gaza” sont en réalité des terres palestiniennes sous occupation sioniste depuis de nombreuses années. Elle a souligné le droit du peuple palestinien à récupérer ces terres et à établir son propre État indépendant, avec Al-Quds (Jérusalem) comme capitale.

La Tunisie a appelé toutes les forces vives du monde à se tenir aux côtés du peuple palestinien et à se souvenir des massacres perpétrés par l’ennemi sioniste contre le peuple arabe en Palestine et contre la nation. Le communiqué a également rappelé des tragédies telles que les massacres d’Al-Dawayima, Deir Yassin, Kafr Qasim, Khan Yunis, ainsi que les incidents à la mosquée Al-Aqsa et à la mosquée Ibrahimi, où des centaines de victimes ont perdu la vie, et des milliers de personnes ont été chassées de leurs maisons et de leurs terres.

Le communiqué a également souligné le droit légitime des Palestiniens à la résistance contre l’occupation et a appelé la communauté internationale à assumer sa responsabilité historique en mettant fin à l’occupation de la Palestine et en condamnant les agressions répétées des forces sionistes contre le peuple palestinien, qui vont à l’encontre des valeurs humaines et religieuses.

La Tunisie, par cette déclaration, a réaffirmé son engagement envers la cause palestinienne et a exhorté le monde à agir pour mettre fin à l’injustice et à l’occupation en Palestine.