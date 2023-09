Soumoud : Fin octobre, tous les détails sur le mécanisme d’élection d’un candidat pour les démocrates à la présidentielle

Le coordinateur de Soumoud Houssem Hammi a déclaré que tous les détails relatifs au mécanisme d’élection proposé par le collectif citoyen pour le choix d’un candidat représentant la famille démocrate seront dévoilés fin octobre prochain.

Dans une déclaration à l’agence TAP, il a rappelé que Soumoud avait proposé la création d’un mécanisme de vote pour permettre aux forces démocratique d’élire leur candidat à la prochaine échéance présidentielle de fin 2024.

Selon le coordinateur de Soumoud, cette initiative vient rompre avec les anciennes pratiques et constitue une alternative au système post 25 juillet.

Lors de la dernière élection présidentielle, les voix se sont dispersées entre les 12 candidats représentant la famille sociale-démocratique, a-t-il fait observer.

Le mécanisme proposé par le collectif sera supervisé par notamment, u comité des sages regroupant des personnalités nationales ainsi qu’un comité des grands électeurs représentants les régions, secteurs d’activités, partis politiques, organisations et candidats, a-t-il expliqué.

Ces deux structures auront la tache de choisir un candidat unique représentant les forces démocratiques aux élections. Le comité des sages se pencheront, spécialement, sur l’examen du programme électoral du candidat.

Ces élections préliminaires s’étendront sur une période de dix mois. Le processus démarre fin octobre 2023. Soumoud est en phase de négociation et de concertation pour la formation du comité des sages et des structures qui veilleront à l’application de ce mécanisme de vote interne et des critères qui seront retenus parmi lesquels, a-t-il souligné, le refus du système d’avant le 25 juillet et la proposition d’une alternative au système du 25 juillet.