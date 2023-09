Sfax : évacuation des migrants subsahariens de la place R’bat Lemdina

Dans le cadre d’une vaste campagne sécuritaire menée depuis deux jours par les unités du ministère de l’Intérieur à Sfax, une étape importante a été franchie avec l’évacuation des migrants irréguliers subsahariens de la place “R’bat Lemdina” et des espaces environnants à la fontaine, situés du côté de Bab El-Jebli. Cette opération fait partie d’un effort continu visant à résoudre le problème de la présence anarchique de migrants, en particulier de la communauté soudanaise, dans divers lieux de la ville.

Ces migrants clandestins avaient convergé vers Sfax il y a plus de deux mois, créant ainsi une situation complexe pour les autorités locales. Depuis un certain temps, les citoyens du gouvernorat de Sfax avaient lancé des appels répétés aux autorités, à travers les médias, pour mettre fin à l’afflux massif des migrants de manière anarchique. Ils souhaitaient également que des solutions soient trouvées pour résoudre les aspects négatifs qui ont accompagné ce phénomène.

Le délégué de la ville de Sfax, Khalil Akrouti, a souligné la nécessité de cette évacuation en raison de la “présence anarchique de migrants” dans plusieurs endroits de la ville. Il est à noter que cette opération s’inscrit dans un effort plus large visant à rétablir l’ordre et à traiter les préoccupations environnementales, sociales, sanitaires, humaines et sécuritaires soulevées par la présence de migrants irréguliers.

Les autorités locales, en collaboration avec d’autres organismes gouvernementaux, travaillent activement pour trouver des solutions durables à cette situation complexe. Cette opération d’évacuation marque une première étape importante dans ce processus. Il est désormais essentiel de mettre en œuvre des mesures qui tiennent compte des droits humains des migrants tout en garantissant la sécurité et le bien-être de la communauté locale.

En fin de compte, cette évacuation à Sfax souligne la nécessité d’une approche globale et coordonnée pour faire face aux défis posés par la migration irrégulière. Elle met en lumière l’importance d’une réponse équilibrée qui traite à la fois des préoccupations des migrants et de celles de la population locale. La résolution de ce problème exige la coopération continue entre les autorités locales, les organismes gouvernementaux et la société civile pour trouver des solutions durables et respectueuses des droits de l’homme.