Noureddine Taboubi : L’UGTT est prête à se mobiliser pour envoyer des médecins et des agents de santé pour aider les victimes du séisme

Le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) Noureddine Taboubi a annoncé lundi à Casablanca, que son organisation est prête à se mobiliser pour envoyer des médecins et des agents de santé relevant des structures syndicales afin d’aider les victimes du séisme qui a frappé le Maroc le 9 septembre courant.

Au cours d’une réunion urgente des syndicats et structures syndicales marocaines au siège de l’Union marocaine du travail (UMT) à Casablanca, Taboubi a appelé les membres de l’UMT à identifier leurs besoins en vue d’aider les victimes du séisme, précisant que les deux peuples tunisiens et marocains sont unis par des des liens communs solides et partagent les mêmes préoccupations. Et d’ajouter: ” Il n’y a aucune différence entre le peuple Tunisien et le peuple marocain”.

Dans ce contexte, Taboubi a souligné son attachement à soutenir ses frères à l’UMT en ces circonstances douloureuses, rappelant les liens solides unissant les deux peuples et les deux organisations.

“Les tunisiens n’ont pas oublié le soulèvement populaire au Maroc au lendemain de l’assassinat du leader syndicaliste Farhat Hached” a-t-il soutenu.

Il a appelé à la nécessité de renforcer l’action commune en vue de réaliser l’unité du grand Maghreb afin de réaliser les aspirations des peuples à l’essor et au progrès, renouvelant l’importance de soutenir le peuple palestinien dans sa lutte pour la libération de la Palestine avec pour capitale El-Qods.

De son côté le secrétaire général de l’UMT Miloudi Moukharik a salué les liens forts et solides entre les deux organisations ouvrières, précisant que la visite du secrétaire général de l’UGTT Noureddine Taboubi illustre l’esprit de solidarité et d’entraide bien ancré au sein de la centrale syndicale et chez les tunisiens.

A cette occasion, une campagne de collecte de dons a été lancée au siège de l’UMT. Ces dons seront envoyés à bord de camions aux victimes du séisme qui a fait selon le bilan d’aujourd’hui, 2681 morts et 2501 blessés.