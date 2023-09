Le Ministère du transport frappe fort pour la rentrée scolaire : prêt à assurer un service de qualité

À l’approche de la rentrée scolaire et universitaire 2023-2024, le ministère du Transport, en collaboration avec les compagnies de transport nationales et régionales, déploie un programme ambitieux visant à optimiser l’offre de transport pour répondre à la demande croissante. L’objectif est d’assurer des trajets fluides et continus, garantissant ainsi des conditions de transport optimales tout au long de la nouvelle année académique. Cette initiative inclut le renforcement des liaisons avec les établissements éducatifs et le maintien de la ponctualité des dessertes.

La population étudiante représente environ 46 % du total des voyageurs, avec une estimation de 570 millions de passagers au cours des cinq dernières années. Pour la saison scolaire 2023-2024, le nombre d’élèves et d’étudiants utilisant les transports devrait atteindre 269 millions, en comparaison avec les 266 millions de voyageurs en dehors de la période scolaire, soit une croissance d’environ 1 %.

Le nombre d’abonnements scolaires et universitaires sur les lignes nationales et régionales devrait augmenter d’environ 3 %, passant d’environ 340 000 à 353 000 abonnés par rapport à l’année scolaire précédente. Ces abonnés seront pris en charge par 1 666 bus spécialement dédiés, sur un total de 2 755 bus, soit une augmentation d’environ 6 % du parc de véhicules.

Au sein de la compagnie de transport Tunisie (TRANSTU), 120 nouveaux bus dédiés au transport scolaire et universitaire seront mis en service. La flotte totale de bus connaîtra une évolution positive pour la rentrée 2023-2024, passant de 450 à 533 véhicules. Cette augmentation s’explique notamment par l’acquisition de 122 bus d’occasion à la fin du mois d’août 2023, avec la réhabilitation de 45 autres. L’arrivée d’un deuxième lot de 187 bus français d’occasion est également prévue en octobre, portant le nombre total de véhicules à plus de 700.

Du côté de la Société nationale des Chemins de fer tunisiens (SNCFT), des mesures sont également prises pour répondre à l’augmentation de la demande. Vingt trains seront programmés sur la ligne “A” (Tunis – banlieue sud), avec 9 autres prévus pour le réseau Métro du Sahel. Chaque train peut accueillir 852 passagers, et la capacité globale de la flotte a augmenté de 75 % l’année précédente, atteignant 76 % pour cette année scolaire.