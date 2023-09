La 1ère session du programme d’enseignement de la langue arabe au profit des étudiants et autres Tunisiens résidant à l’étranger, pour l’année scolaire 2023- 2024, sera organisée, du 9 octobre au 12 décembre 2023, par l’Office des Tunisiens à l’Etranger (OTE), en partenariat avec l’Institut Bourguiba des Langues Vivantes.

D’après un communiqué, publié dimanche, par l’OTE, les personnes intéressées par ces cours sont invitées à effectuer une pré-inscription via le site Internet de l’Institut Bourguiba des Langues Vivantes (www .iblv.rnu.tn/inscription) pour remplir le formulaire et l’Engagement, et ce, avant de déposer le dossier de participation, au plus tard le 2 octobre 2023.

Ce dossier doit comprendre une copie de la pré-inscription, une demande de participation au nom du Directeur Général de l’OTE, une copie du passeport tunisien, une copie de la carte de séjour ou du passeport étranger, ainsi qu’une photo personnelle.

Il convient de rappeler que l’Office s’engage à payer 70% des frais de scolarité, tandis que le participant est appelé à payer le reste du montant.