Nouvelle vague migratoire à Lampedusa : plus de 1200 migrants débarquent en 24 heures !

L’agence italienne de presse (AKI) a annoncé que selon des sources sécuritaires italiennes les opérations de débarquement de migrants sur les côtes de l’île sicilienne de Lampedusa ne connaissent pas de fin, avec un flux continu de transfert par les patrouilles des garde-côtes et des forces de police financière vers le quai de Favaloro (sud-est de Lampedusa) pendant des heures ininterrompues.

Les mêmes sources ont ajouté que « plus de 900 migrants sont arrivés hier, le jeudi 24 août, sur la plus grande île de l’archipel sicilien », tandis que « plus de 300 migrants ont accosté sur ses côtes aujourd’hui à partir de minuit ». Il y a eu également « des groupes de 16 à 62 personnes au maximum à bord d’un bateau intercepté par les agents de la police financière et des garde-côtes à environ dix milles marins de l’île ».

Les sources sécuritaires ont mentionné que « 18 autres migrants, dont une femme et deux mineurs, ont été arrêtés à terre près du quai de Madonnina par les agents de la police financière », indiquant que « ce n’est pas le seul groupe qui a réussi à atteindre directement l’île ». En effet, « la police a localisé 27 autres migrants, dont 4 femmes et deux mineurs, sur la plage de Guitgia », au sud-est de Lampedusa.

Les sources ont souligné qu’avec cette nouvelle vague d’arrivées, le point chaud de la région d’Empedocle se remplit à nouveau, avec une présence totale d’environ 1500 personnes. « Ce matin, la province d’Agrigente a ordonné, en accord avec le ministère de l’Intérieur, le transfert de 500 migrants à bord du ferry (Galaxy) qui les amènera à Porto Empedocle en soirée ».