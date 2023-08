Sfax : Remise des contrats de 155 logements sociaux collectifs à Sakiet Ezzit

Les contrats de 155 logements sociaux collectifs bâtis à Sakiet Ezzit (au gouvernorat de Sfax) ont été remis, samedi, à leurs bénéficiaires par la ministre de l’Equipement et de l’habitat, Sarra Zaafrani Zenzri.

Financés par le budget de l’Etat à hauteur de 9,4 millions de dinars, ces logements dénommés ” Résidence Chahd ” sont érigés sur un terrain domanial d’une superficie de 6885 mètres carrés, a fait savoir Zenzri, lors de sa visite.

Ils s’inscrivent dans le cadre du programme spécifique du logement social financé par le budget de l’Etat, le Fonds saoudien de développement (FSD) et le Qatar.

L’immeuble composé d’un Rez de chaussée + 2 étages, comporte 133 logements composés d’un salon et de deux chambres d’une superficie de 75 mètres carrés, y compris les surfaces communes et de 22 appartements composés d’un salon et d’une chambre, d’une superficie qui varie entre 58 et 65 mètres carrés.

La ministre a rappelé que le programme en question comporte deux composantes dont la première porte sur l’éradication des logements rudimentaires et leur substitution par des logements nouveaux et la deuxième prévoit l’aménagement et la mise à disposition des bénéficiaires des lotissements sociaux.

L’objectif a-t-elle expliqué, est de fournir 13,4 mille logements sociaux durant la première phase et la construction de 5000 logements sociaux d’une valeur de 450

millions de dinars durant la deuxième phase, a-t-elle ajouté.

La ministre de l’Equipement a fait savoir par ailleurs que son département œuvre à résoudre les problèmes fonciers qui bloquent la réalisation des travaux de l’échangeur de la route El Mahdia à Sfax.