La Tiktokeuse Dhouha Laribi annonce son divorce avec Maks, son mari jordanien, après un an de mariage

La tiktokeuse tunisienne, Dhouha Laribi, et le tiktokeur jordanien, Maks, ont officiellement mis fin à leur mariage après un an d’union.

Dhouha a annoncé cette décision en direct à ses abonnés sur TikTok en déclarant : “Aujourd’hui, j’ai reçu mon acte de divorce… Aujourd’hui, je suis officiellement divorcée. Je remercie Dieu que cela se soit produit pendant la première année de mariage, et heureusement, nous n’avons pas eu d’enfants. Il a choisi son chemin en expliquant que vos coutumes et traditions sont différentes des nôtres. Il a pris sa décision et nous espérons que personne ne soit blessé. Pour ma part, je n’ai de reproches envers personne. Nous nous sommes aimés et nous ne sommes tout simplement pas faits pour être ensemble.”

Cette annonce marque la fin de leur union, et Dhouha a tenu à exprimer sa gratitude malgré la séparation. Le couple avait exprimé son affection mutuelle, mais il semble que les différences culturelles aient finalement eu raison de leur relation.