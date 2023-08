Latifa Arfaoui : tous les billets épuisés pour le concert attendu de demain

C’est un triomphe pour la diva de la chanson tunisienne, Latifa Arfaoui, dont le concert prévu le 13 août 2023 à 22h au Festival International de Carthage, pour célébrer la Journée Nationale de la Femme est déjà SOLD OUT, avec toutes les places vendues. L’artiste renommée a réussi à séduire son public au point que les billets se sont envolés en un temps record.

Latifa Arfaoui, une icône de la musique tunisienne, se prépare à briller sur scène une fois de plus, mettant en évidence la puissance et la grâce intemporelle de sa voix. Son retour sur la scène de Carthage est en soi un événement de grande envergure. Véritable étoile montante dans les années 80-90, la chanteuse prodige promet d’enchanter un public enthousiaste de la retrouver. Pour le plus grand bonheur de ses admirateurs, elle revisitera ses chansons cultes, créées pour elle par les plus grands paroliers et compositeurs tunisiens et égyptiens.