Chute Thermique Surprenante : Des Températures de 14°C Attendues Cette Nuit !

Au cours de cette nuit, une fraîcheur inhabituelle pourrait s’installer en cette période estivale. Les températures chuteront jusqu’à 14°C dans les hauteurs de Tala et Kasserine, ainsi qu’à Makthar et Ksour, tandis que globalement, elles oscilleront entre 14°C et 18°C dans les régions montagneuses de l’ouest. Pour le reste des zones, les températures seront majoritairement comprises entre 19°C et 24°C.

Cet épisode est dû au maintien des courants nordiques froids qui balayeront l’ensemble du pays au cours des prochains jours. Une nuit fraîche à 14 degrés en plein mois d’août en Tunisie, une situation exceptionnelle à ne pas manquer.