Températures très élevées, mardi, notamment dans le centre-est et le sud avec vent de sirocco. Les maximales seront généralement comprises entre 39 et 49 °C et entre 30 et 36°C sur les côtes Nord.

Vent fort d’une vitesse atteignant 50km/h prés des côtes. Mer agitée à très agitée et vigilance requise.