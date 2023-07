Etoile du Sahel : le gadien Aymen Mathlouthi annonce sa retraite

Le gardien international de l’Etoile Sportive du Sahel, Aymen Mathlouthi, a annoncé, dimanche, sa retraite à l’âge de 38 ans.

“J’ai décidé de prendre ma retraite. L’année dernière j’ai voulu mettre fin à ma carrière footballistique mais mon club, l’Etoile du Sahel, avait besoin de mes services et d’un capitaine capable d’encadrer les joueurs aux côtés de Yassine Chikhaoui. On a essayé avec tous nos moyens d’orienter l’équipe en compagnie du staff technique”, a dit Mathlouthi dans une déclaration à une radio privée.

“Compte tenu de mon âge et des blessures contractées, j’ai décidé de me retirer et ce après concertation avec les membres de ma famille et mes amis proches parmi les joueurs tels que Karim Hagui, Zoubeir Beya et Sami Trabelsi”, a ajouté le gardien international.

“Cette retraite intervient juste après le titre remporté par mon équipe, et j’espère que j’avais rempli ma mission convenablement. Ma relation avec le football se poursuivra en tant qu’entraîneur. Le poste d’entraineur des gardiens ne me tente pas beaucoup. Je suis détenteur d’un diplôme CAF-B qui me permet d’occuper le poste d’entraineur ou d’entraîneur-adjoint. J’ai déjà eu des offres de la part de certains entraineurs et je vais faire mon choix prochainement”, a annoncé “Balbouli”.

Il est à rappeler que Aymen Mathlouthi compte un riche palmarès avec trois titres de champion avec l’Etoile du Sahel (2007, 2016 et 2023), trois coupes de Tunisie (2012, 2014, 2015), une Ligue des champions d’Afrique (2007), deux coupes de la CAF (2006 et 2015), une coupe d’Afrique des vainqueurs de coupe (2003) et une Super coupe d’Afrique (2008), outre une participation au Mondial des clubs en 2007 au Japon.

Avec la sélection nationale, il a notamment remporté le Championnat d’Afrique des joueurs locaux (2011) et participé à deux phases finales de la coupe du monde (2018 et 2022), outre ses plusieurs participations à la Coupe d’Afrique des Nations.