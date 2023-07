Sanfara et Ahlem Fekih rendent leur relation officielle (Photos)

Sanfara, le célèbre rappeur tunisien, a rendu publique sa relation avec l’actrice tunisienne Ahlem Fekih. Le rappeur a partagé un tendre album photo sur son compte Instagram, accompagné de paroles romantiques et empreintes d’affection, confirmant ainsi leur amour.

Dans une déclaration qui a ému les fans des deux artistes, Sanfara a posté des photos de lui et d’Ahlem Fekih, laissant transparaître leur complicité et leur bonheur. Les clichés étaient accompagnés de paroles poignantes, exprimant la profondeur de ses sentiments pour sa bien-aimée: “Ce n’est pas facile de t’oublier, ce n’est pas facile de partir sans toi… Quand tu me parles, je viens, je viens te rejoindre, jour et nuit… Je te donne de mon temps, car je t’aime énormément”.

Cette déclaration d’amour publique a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, voici le post Instagram partagé par les des artistes: