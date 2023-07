La Tunisie élue vice-présidente du bureau de la convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur

La Tunisie a été élue vice-présidente du bureau de la convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur lors de sa participation, les 4 et 5 juillet en cours, à la première session de la Conférence intergouvernementale des Etats Parties à la Convention, tenue au siège de l’UNESCO à Paris.

Représentée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la délégation permanente de la République tunisienne auprès de l’UNESCO, la Tunisie a été élue vice-présidente du bureau de la Convention pour le groupe arabe après l’adoption du règlement intérieur de la conférence et l’élection des membres du bureau de la Convention.

Selon un communiqué publié vendredi par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, lors de la conférence, il a été décidé de charger une équipe de travail, composée des Etats parties et du bureau, de préparer un programme de travail pour la Convention afin de réaliser ses objectifs, notamment en facilitant la mobilité académique, en améliorant la qualité de l’enseignement supérieur et en renforçant la coopération internationale dans le domaine de l’enseignement supérieur.

A cette occasion, la Tunisie a appelé à élaborer des programmes pratiques pour accompagner les pays dans la mise en place de mécanismes appropriés de reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur, ainsi que pour renforcer les capacités et promouvoir la coopération entre les structures nationales compétentes dans ce domaine.

La Convention mondiale est entrée en vigueur en mars 2023 en tant que premier traité à portée mondiale des Nations Unies dans le domaine de l’enseignement supérieur, et la Tunisie faisait partie du premier groupe de pays à l’avoir ratifiée.