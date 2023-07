Transfert : l’Italien Tonali rejoint Newcastle

Le club anglais de Newcastle a annoncé lundi la signature pour cinq saisons du milieu de terrain de l’AC Milan Sandro Tonali contre la plus grosse indemnité de transfert pour un joueur italien, selon la presse.

Le montant du transfert pour le joueur de 23 ans (14 sélections) s’élèverait à 64 M EUR, avec des bonus qui pourraient le porter à près de 70 M EUR, bien au-delà des 57 M EUR payés par Chelsea en 2018 pour faire venir Jorginho de Naples.

“Tout d’abord, je veux remercier Newcastle parce qu’il m’offre une énorme opportunité pour ma carrière. Je veux justifier la confiance qui m’est faite sur le terrain en donnant le maximum, comme toujours”, a expliqué le joueur sur le site internet de son nouveau club.

L’entraîneur des Magpies, Eddie Howe, s’est dit “ravi” d’accueillir le joueur.

“Il a un talent exceptionnel et il a la mentalité, le physique et les attributs techniques pour être une addition parfaite pour nous”, a-t-il souligné, tout en ajoutant qu’il aura “la possibilité et le potentiel de grandir et progresser” en Premier League.

Howe a également souligné l’expérience en Ligue des champions de Tonali, puisqu’il a disputé les 12 rencontres de C1 des Rossoneri, arrivés en demi-finale l’an dernier.

Il retrouvera cette compétition avec Newcastle qui a fini 4e la saison dernière et s’est qualifié pour la première fois depuis 20 ans pour la plus prestigieuse des compétitions européennes.