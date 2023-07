Des éclaircies sont attendues ce dimanche soir, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Les températures oscilleront entre 20 et 25 °c dans le Nord, sur les hauteurs et dans les régions côtières. Elles varieront entre 25 et 30 °c ailleurs et atteindront 35 °c à El Borma et Borj El Khadra.

L’INM appelle à la vigilance près des côtes et au Sud en raison de l’intensité du vent, dont l’activité soulève sables et poussières. La mer sera très agitée à agitée.