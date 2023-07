Tunisie : Lancement d’un master en sécurité routière à partir de l’année prochaine

Face à la montée en puissance des accidents de la route, face aux heurts et malheurs qui en découlent, le département de l’Intérieur a décidé d’agir par l’éducation et l’enseignement afin de réduire autant que possible le nombre des victimes sur les route.

A l’œuvre, au gouvernorat de Bizerte, sur l’autoroute A4 à Utique, le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, a annoncé le démarrage du programme ” vacances en sécurité “.

Une occasion aussi pour dévoiler une série d’initiatives et mesures pratiques visant à acter et à mettre en œuvre la stratégie nationale multisectorielle pour la sécurité routière qui entrera en vigueur à partir du 15 juillet courant.

Prenant la parole, le ministre a annoncé le lancement d’un programme de master universitaire dédié à l’enseignement de la sécurité routière à partir de l’année prochaine.

Il a également annoncé le lancement d’un guide consacré à l’éducation à la sécurité routière au sein des établissements de la petite enfance en collaboration avec le tissu associatif.

Aussi, parmi les mesures décrétées, figure le démarrage de la constatation des infractions routières au moyen d’équipements sophistiqués et d’applications intelligentes.

Objectif : réduire autant que possible les accidents de la circulation et renforcer la sécurité des citoyens sur les routes.

En présence de cadres régionaux et locaux ainsi que des responsables sécuritaires dans la région, le ministre de l’intérieur a par ailleurs mis l’accent sur l’intérêt porté par son département au dossier de la sécurité routièr il a rappelé à ce titre les différents programmes et mesures visant à renforcer la sécurité publique et à réduire le nombre d’accidents et des cas de décès, tout au long de l’année, notamment pendant les vacances d’été avec le retour des expatriés tunisiens à leur pays.

Parvenir à maîtriser le nombre croissant des accidents de la route et réduire, par ricochet, le nombre des victimes est une œuvre collective, de longue haleine qui nécessite la conjugaison des efforts de toutes les parties et structures, a-t-il fait savoir.

A ce titre, il a appelé les compagnies d’assurance à contribuer activement à cet effort national à travers le réaménagement des infrastructures routières, notamment, au vu des de la montée des phénomènes de la conduite irresponsable sur les routes.

Le 27 juin dernier, l’Observatoire national de la sécurité routière a rendu public son rapport dans lequel il a dévoilé des chiffres glaçants sur le nombre des victimes des accidents de la route.

Depuis le début de l’année 2023, plus de 548 personnes ont trouvé la mort sur la route alors que 3553 ont été blessées.