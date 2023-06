Tunisie : Atelier de travail sur le spectre de l’autisme chez l’enfant

Un atelier de travail sur le spectre de l’autisme chez l’enfant se tient les 22 et 23 juin en cours au profit de médecins généralistes, pédiatres de première ligne, et représentants de toutes les régions et ce à l’initiative de la Direction des Soins de Santé de Base au ministère de la Santé en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF).

L’atelier vise à renforcer les capacités et les compétences des participants en matière de repérage des premiers signes du trouble du spectre de l’autisme chez l’enfant (dès l’âge de 18 mois).

L’atelier comporte, notamment, des interventions scientifiques sur le dépistage précoce et les signes révélateurs de l’autisme.

Le ministre de la santé, Ali Mrabet avait annoncé en avril dernier le lancement d’un programme de dépistage précoce du trouble du spectre de l’autisme .

Le ministère de la Santé et le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées ont récemment signé une circulaire conjointe visant à améliorer l’intégration des enfants atteints d’autisme dans les établissements publics et privés de la petite enfance.

L’autisme se manifeste principalement par une altération des interactions sociales et de la communication et par des intérêts restreints et répétitifs. Ces troubles peuvent provoquer un comportement inadapté dans certaines situations. Ces signes peuvent généralement être identifiés avant l’âge de 3 ans.