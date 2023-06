Des pluies éparses et orageuses seront enregistrées sur le nord et localement le centre ouest au cours de cette journée. Temps clair sur le autres régions.

Le vent soufflera faible à modéré et la mer sera généralement peu agitée, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Les températures maximales seront comprises entre 22 et 27 degrés dans le nord et les hauteurs, entre 29 et 34 degrés dans le reste du pays et atteindront 38 degrés à El borma ET Borj el Khadhra.