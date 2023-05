Le Borussia Dortmund est allé s’imposer dimanche sur la pelouse d’Augsbourg (3 à 0) sur un doublé de Sébastien Haller et un but de Julian Brandt, et s’empare de la tête de la Bundesliga à une journée de la fin de la saison.

Avec 70 points, les hommes d’Edin Terzic comptent deux points d’avance sur le Bayern Munich avant la 34e et dernière journée. Un succès dans son Westfalenstadion contre Mayence dans six jours, quel que soit le résultat du Bayern à Cologne, offrirait à Dortmund son premier titre de champion d’Allemagne depuis 2012 et mettrait fin aux dix sacres consécutifs du Bayern depuis 2013.

Le Bayern, rappelle t-on, s’est incliné samedi, à la surprise générale sur son terrain devant RB Leipzig (1-3).