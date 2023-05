Le ministère de l’éducation a appelé les enseignants à assumer leur responsabilité nationale, éducative et administrative, et à remettre les notes des élèves à l’administration conformément aux délais requis dans les circulaires publiées par le ministère. Le ministère a rassuré les familles tunisiennes et la famille éducative concernant l’année scolaire en cours, et a réitéré son engagement visant à réussir cette année dans les meilleures conditions.

La décision de remise des notes a pour objectif d’assurer un succès de la fin de l’année scolaire et garantir l’intérêt suprême des enseignants et des élèves ainsi que tout les employés des établissements éducatifs publics, a ajouté la même source. Dans le cadre des réunions tenues entre le syndicat et le représentant du gouvernement pour examiner les revendications des fédérations de l’enseignement de base et secondaire relevant de l’UGTT, le ministère a précisé que les propositions de la partie gouvernementale ont concerné la régularisation des différents points proposés notamment mettre fin à toute forme de travail précaire selon une nouvelle approche de régularisation de la situation et de recrutement. Toutes les revendications en suspens depuis 2019 ont été satisfaites, a noté le ministère.

Un engagement a été donné pour poursuivre les négociations concernant les nouveaux points évoqués relatifs aux secteurs de l’enseignement de base et secondaire afin d’améliorer les conditions des enseignants. Les séances de négociations tenues en présence des représentants du partenaire social de l’Union générale tunisienne du travail et des cadres de la présidence du gouvernement, des ministères des finances et de l’éducation ont permis d’examiner les différentes revendications des secteurs de l’enseignement de base et secondaire.

La partie gouvernementale s’est engagée lors de ces séances à examiner les revendications financières et à améliorer les conditions de travail afin de préserver la sécurité et la dignité des employés. Les moyens de promouvoir les prestations sociales au profit du cadre éducatif conformément à la nature de la profession d’enseignement seront également examinés.

Les négociation se poursuivront dans le cadre de commissions entre les ministères concernés d’une part et les fédérations générales de l’enseignement de base et secondaire et le bureau exécutif de l’UGTT d’autre part selon un calendrier déterminé et dont les travaux démarreront fin du mois d’août 2023 et s’achèveront fin de l’année en cours. Les résultats des négociations seront appliqués à partir de l’année 2024, a noté la même source.