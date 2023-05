Ciel partiellement à densément nuageux sur les hauteurs avec pluies éparses et orageuses et possibilité de chute de grêles par endroits. Ces pluies concerneront progressivement quelques communes de l’Est du pays.

Vent fort prés des côtes nord. Mer agitée à très agitée dans le nord et vigilance requise.

Températures maximales comprises entre 23 et 28°C dans les régions côtières et les hauteurs, entre 29 et 34 °C dans le reste des régions et aux alentours de 36 à El Borma et Borj Elkhadhra.