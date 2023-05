Décès de l’artiste libanais Élie Choueiri

Le chanteur et musicien libanais Élie Choueiri est décédé mercredi 03 mai 2023 à Beyrouth, à l’âge de 84 ans.

Il avait reçu en 2017 les insignes de commandeur de l’ordre national du Cèdre pour l’ensemble de sa carrière artistique et musicale.

Elie Choueiri débute sa carrière en 1960 à la radio koweïtienne, avant de rentrer au Liban et de collaborer avec les plus grands noms de la scène musicale libanaise, dont les frères Rahbani, Fairouz, Sabah, Wadii Safi ou encore Samira Toufik

Elie Choueiri a composé la musique et les paroles de plusieurs grands classiques de Sabah et de Wadii Safi, ainsi que de nombreux titres interprétés par Dalida Rahmé et Majida el-Roumi. Il est l’auteur de la célèbre chanson ” Ya Nass Hibou Ennass” , et “Ayyam el-Loulou”, chantée à la fois par Sabah et par Samira Toufikl qui se sont disputées pour interpréter ce titre.