Tunisie : Pluviométrie des dernières 24 heures

Des quantités de pluie ont été enregistrées durant les dernières 24 heures dans quelques gouvernorats du pays, d’après le bulletin publié lundi, par l’Institut National de la Météorologie (INM).

A l’exception des deux gouvernorats de Kairouan et Kasserine, qui ont enregistré de quantités de précipitations moyennes, notamment les régions d’Oueslatia (15 mm) et d’Ain Jalloula (8mm) à Kairouan et de Foussana (8mm) à Kasserine, les autres régions ont reçu de faibles quantités de pluies.

Il s’agit notamment des gouvernorats de Mahdia, Bizerte, Jendouba, Sousse, Monastir, Siliana, Zaghouan et Beja, où les précipitations n’ont pas dépassé les 5mm, et dans la plupart des régions elles se sont limitées à 1 mm ou 2 mm.L’INM a indiqué, aussi, que la vitesse du vent a atteint les 54 km/h à Kasserine, Tala et Matmata, et les 68 km/h à Bizerte.

Du vent fort, accompagné de phénomène de sable, a été enregistré, aussi, à Tozeur.La situation météorologique a été marquée, durant les 24 dernières heures, en outre, par la chute de grêle à Kairouan, et dans la région de Foussana à Kasserine.