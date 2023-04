Tunisie : 195 tonnes de produits alimentaires saisis depuis le début du mois de Ramadan

Les équipes d’inspection relevant de l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) ont saisi 195 tonnes de produits alimentaires et 10819 litres de lait frais et fermenté, jus et boissons gazeuses au cours des trois premières semaines du mois de Ramadan et ce lors de 15967 opérations de contrôle effectuées.

Les équipes de contrôle ont, également, prélevé 410 échantillons alimentaires pour analyse, rédigé 739 procès verbaux et enregistré 1435 cas de non-respect des normes de sécurité alimentaire dans les commerces.

Selon un communiqué publié, samedi, par l’INSSPA, les quantités de produits alimentaires saisies lors des opérations de contrôle des produits alimentaires proposés à la vente dans les différents espaces et commerces ouverts au public et sur les sites de production, de stockage et de vente en gros de tous les gouvernorats de la République, comprenaient 6 tonnes 415 de viande et ses dérivés, 2 tonnes 587 de produits laitiers, 10 tonnes 686 kg de produits de boulangerie, 94 tonnes 417 kg de conserves et semi-conserves, 125 kg de sorgho et 862 tonnes d’épices.

A noter que l’INSSPA a mis à la disposition du public un numéro vert (80106977) pour recevoir les réclamations et répondre aux questions liées à la sécurité sanitaire et à la qualité des produits alimentaires.

L’INSSPA a fait savoir que les opérations de contrôle qui s’inscrivent dans le cadre du programme spécifique visant à assurer la sécurité sanitaire et la qualité des produits alimentaires pendant le mois de Ramadan, se poursuivront tout au long du mois de Ramadan pour dissuader les contrevenants et prendre les mesures qui s’imposent à leur encontre conformément aux dispositions légales en vigueur.