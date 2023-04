La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a fait savoir dimanche qu’une prise en charge psychologique immédiate a été assurée aux parents des enfants décédés dimanche matin d’asphyxie au gaz à Oued Ellil par la déléguation régionale du ministère dans le gouvernorat de la Manouba.

Selon un communiqué publié aujourd’hui par le ministère, Le ministère a appelé tous les parents et les responsables de l’éducation des enfants mineurs à prendre les précautions nécessaires et à respecter les normes de sécurité nécessaires pour protéger les enfants des dangers des fuites de gaz et des drames douloureux qui menacent la vie et la sécurité physique des enfants.

Il convient de rappeler que trois enfants d’une même famille ont trouvé la mort aujourd’hui dimanche, asphyxiés des suites d’une fuite de gaz, dans leur domicile situé à la cité Ennajat à Oued Ellil, selon les données fournies par la direction régionale de la protection civile.

Le père s’est aperçu, dimanche matin, de la fuite de gaz dans la chambre, où dormaient ses trois enfants âgés de 11, 9 et 7 ans, et il les a rapidement emmenés chez le médecin, pensant qu’ils étaient inconscients, a précisé la même source. L’examen du médecin a confirmé leur décès asphyxiés par le gaz.

Les corps des victimes ont été transférés aux services de médécine légale de l’hôpital de Charles Nicolle. Les autorités ont ordonné l’ouverture d’une enquête sur l’incident pour déterminer les causes.