Le conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) s’est réuni, vendredi, avec une délégation du ministère des Affaires religieuses, au siège de l’instance.

Ils ont examiné la question des Imams et Imams prédicateurs qui sont interdits de se porter candidats ainsi que le cadre juridique régissant le secteur des cadres religieux. Le but étant de garantir la neutralité des lieux de culte et de les tenir à l’écart de toute instrumentalisation politique.

Selon un communiqué de l’ISIE, la rencontre s’est aussi penchée sur les conditions de candidature, à la lumière du décret-loi n°2023-8 du 8 mars 2023 relatif aux élections municipales et le décret-loi n°2023-10 du 8 mars 2023, portant organisation des élections des conseils locaux, la composition des conseils régionaux et des districts et en attendant l’élaboration des textes d’application par l’ISIE.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série de réunions organisées par l’instance électorale depuis le début de cette semaine avec les différentes structures de l’Etat, en préparation à l’organisation des prochaines échéances électorales.

La réunion a été présidée par Farouk Bouasker, président de l’ISIE, en présence de Naoufel Frikha, vice-président, et Mohamed Ouaer, membre du conseil.