Manouba : Mise en place d’une plateforme d’écoute dans la maison des jeunes de Douar Hicher

La maison des jeunes de Douar Hicher (Gouvernorat de la Manouba) a mis en place une plateforme d’écoute et d’accompagnement social et psychologique au profit des jeunes de la région, a fait savoir la directrice de la maison Afraa Hanachi à la TAP.

Mis en application par l’association ” Tunisia plus “, cette plateforme s’inscrit dans le cadre du projet ” SOLVE ” (Solutions to Violent Extremism) du programme ” Ma3an ” financé par l’agence américaine pour le développement international (USAID) en coopération avec le comité régional de la lutte contre le terrorisme et la présidence du gouvernement.

L’élaboration de la plateforme a été réalisée suite à une session de formation et de discussion de deux jours avec un groupe de jeunes de la région incluant une formation autour des techniques de communication.

Dans le même contexte, le directeur exécutif de l’association ” Tunisia plus “, Chokri Fida a indiqué que le projet ” SOLVE ” a démarré en janvier 2022 et a pour objectif de renforcer les compétences sociales et civiques des jeunes face au danger de l’extrémisme.