L’ATFD annonce le lancement de l’assemblée des femmes de Tunisie

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, l’association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), a annoncé mercredi le lancement de l’assemblée des femmes de Tunisie.

Lors d’une conférence organisée à Tunis, Neila Zoghlami, présidente de l’association a fait savoir que l’assemblée est constituée de 68 associations féminines actives dans différentes régions du pays.

” L’objectif est de défendre les femmes tunisiennes qui ont été privées de leurs droits et sont victimes d’inégalité “, a-t-elle dit signalant que l’assemblée des femmes de Tunisie sera une sorte de forum qui débattra les défis auxquels fait face la femme tunisienne et œuvrera à placer la question des droits des femmes au cœur de toute politique publique.

L’intervenante a indiqué que, pendant ces deux journées, des workshops seront organisés pour fixer les orientations et les objectifs de l’assemblée ainsi que les méthodes de travail et la périodicité des réunions d’évaluation et de suivi.

De son côté, la sociologue et membre de l’ATFD, Fathia Saïdi a indiqué que la crise que connait la Tunisie au cours de ces dernières années a provoqué la détérioration de la situation économique et sociale et a dévoilé la fragilité des acquis de la femme en Tunisie.

Saïdi a déploré l’absence du principe de parité dans le nouveau code électoral et le silence de l’Etat face à la prolifération de toutes les formes de violence contre la femme rappelant que l’ATFD a recensé 8 assassinats de femmes en un mois.

Pour sa part, Sarra Ben Saïd, directrice exécutive de l’association ” Aswat Nissaa ” a signalé que la représentativité des femmes au parlement n’a cessé de baisser passant de 36% en 2014 à 23% en 2019 et à 16,2% en 2023.