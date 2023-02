Poutine accuse l’Occident et les Etats-Unis d’internationaliser un conflit local

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mardi dans son discours annuel à la nation que l’Occident avait sorti le génie de la lampe et que les États-Unis étaient les seuls à disposer d’un grand nombre de bases militaires dans le monde et à avoir unilatéralement quitté les traités.

Au début de son discours devant l’élite politique et le personnel militaire du pays qui ont combattu en Ukraine, Poutine a attaqué les États-Unis et l’Occident, affirmant que ce sont eux qui ont déclenché la guerre et que la Russie a fait tout ce qu’elle pouvait pour l’empêcher, mais ils ont insisté pour transformer l’opération militaire russe d’un conflit local en un conflit mondial.

Poutine a ajouté qu’il parle à un moment difficile et important pour la Russie, dans une période de changements fondamentaux dans le monde, la Russie fait face à une menace existentielle et il est impossible de vaincre notre pays sur le champ de bataille. Le discours de Poutine intervient environ un an après le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine.