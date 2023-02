Tunisie : Esther Lynch choquée par la décision de Saïed selon Sami Tahri

Le porte-parole officiel de la centrale syndicale , Sami Tahri, a déclaré que la secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats, Esther Lynch, avait été choquée par la décision de l’ultimatum lancé par Saïed.

Il a ajouté dans une intervention, lundi, sur les ondes de Jawhara FM qu’elle ne s’attendait pas à ce qui lui est arrivé, d’autant plus que la Tunisie est une terre de tolérance et de démocratie.

Tahri a expliqué que Lynch est venue en Tunisie sans invitation, et que le discours qu’elle a prononcé était merveilleux et mettait l’accent sur l’importance du dialogue pour résoudre tous les problèmes, notant qu’elle est une combattante contre le Fonds Monétaire International (FMI) et ses diktats sur les peuples et qu’elle a toujours révélé le visage hideux des fonds des donateurs qui asservissent les peuples, a-t-il expliqué.