Tunisie – Arrestation de Bhiri : Ennahdha met en garde le président de la République

Ennahdha a tenu le président Kais Saïed directement responsable de la détérioration de l’état de santé de son vice-président, Noureddine Bhiri, et a exigé sa libération ainsi que celle de tous les détenus.

Dans un communiqué publié mercredi, Ennahdha a également appelé le chef de l’Etat à cesser de tromper le peuple en lançant de fausses accusations contre les opposants politiques, ce qui met en danger leur vie et celle de leurs familles, et à dissimuler l’échec et l’incapacité à faire face à la détérioration de la vie des citoyens et à gérer l’aggravation des crises à tous les niveaux.

Le mouvement a accusé Saïed d’inciter contre les opposants politiques et d’exercer publiquement des pressions sur le pouvoir judiciaire afin d’écarter ses opposants.