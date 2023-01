Les programmes electoraux des candidats au second tour des élections législatives prévu le 29 janvier 2023, diffèrent en fonction des spécificités et des problèmes de leurs se poursuivent dans les différentes régions du pays. Ci-après un aperçu sur les programmes des candidats dans certaines circonscriptions de Ben Arous, Sfax, Medenine, Kasserine et Gabes.

A Ben Arous, les deux candidats de la circonscription de Hammam Lif/Hammam Chottt , Dhouha Selmi et Mohamed Tahar El Mokh, estiment que la principale problématique de la région réside dans la pollution côtière et la nécessité de diversifier l’investissement.

Pour Dhouha Sellmi, enseignante au secondaire qui a obtenu 1195 voix lors du premier tour des législatives, la pollution des côtes de la banlieue sud de Tunis nécessite une intervention rapide. Il est temps, a-t-elle dit de faire pression sur les autorités pour inscrire la lutte contre ce problème dans le cadre d’un projet national prioritaire.

De son coté, El Mohkh qui est cadre à la retraite et activiste dans la société civile, a obtenu 1156 voix lors du premier tour des législatives. Il a appelé dans sa campagne à trouver des investissements pour les projets environnementaux et à exploiter le patrimoine de la région et ses spécificités écologiques dans ce domaine.

A Sfax, les deux candidats de la circonscription Skhira, Al Ghraiba, Mahres, Ibrahim Houcine et Slim Mchay portent un intérêt particulier au secteur agricole, à l’infrastructure, au renforcement de l’investissement et de développement local .

Ibrahim Houcine, qui est receveur au ministère des finances met l’accent sur l’importance de consacrer les fondements du régime républicain, le caractère civique de l’Etat, l’autonomie de sa décision et la garantie des droits et libertés.

Quant à Slim Mchay, il s’est engagé à œuvrer pour la création de maisons de jeunes et de clubs culturels dans les zones rurales afin de lutter contre l’immigration clandestine et la consommation des stupéfiants et du cannabis.

Lors du 1er tour des législatives, Houcine et Mchay ont obtenu respectivement 2757 voix et 1885 voix.-

A Medenine, deux candidats parmi dix dans la circonscription de Médenine Nord, se sont présentés au 2ème tour des élections législatives.

Il s’agit de la seule femme candidate au gouvernorat de Médenine Sawsen Mabrouk et de Tarek Ali.

lors du premier tour, Sawsen Mabrouk a obtenu 1135 voix alors que son concurrent a obtenu 777 voix

Pour les deux candidats, l’accélération de l’exécution des projets bloqués à Médenine Nord, l’identification des solutions pour la zone industrielle à Tajra, ainsi que la mise en œuvre du projet de raccordement de Médenine au chemin de fer et l’incitation des jeunes à l’initiative privée, figurent parmi les priorités de la région

Il s’agit également, de trouver des solutions aux préoccupations des habitants de Médenine, dont les problèmes d’approvisonnement en eau potable et de l’accès au services de santé, à travers le renforcement du capital humain et des équipements médicaux.

Les deux candidats ont souligné l’importance de renforcer le secteur de l’éducation publique et le développement du transport pour désenclaver certaines localités dans le gouvernorat.

A Kasserine, les deux candidats de la circonscription de Sbitla, Hamadi Ghailani et Jamel Harhour estiment que les priorités de la région portent sur le développement du secteur agricole, l’appui aux agriculteurs et l’amélioration de la la productivité de ce sectuer .

Hamadi Ghailani a obtenu lors du 1er tour des législatives, 2669 voix, suivi par Jamel Harhouri, qui a obtenu 1740 voix. Ce syndicaliste et activiste politique s’est engagé dans sa campagne à œuvrer à dynamiser l’activité économique dans la région, à mettre en valeur le patrimoine culturel de la région et à encourager le tourisme alternatif.

Le nombre total des candidats dans ce gouvernorat s’élève à 12 candidats répartis sur 6 circonscriptions électorales en l’absence totale de présence feminine pour le second tour.

A Gabès, les deux candidats Thamer Mazhoud et Houssine Yaakoub se sont présentés au second tour des élections législatives dans la circonscription de Gabès Sud qui compte 67046 électeurs.

Le candidat Thamer Mazhoud a obtenu lors du premier tour 1077 voix contre 789 voix pour Houssine Yaakoub. Les deux candidats s’accordent sur l’échec du modèle de développement actuel basé sur les industries chimiques, lequel a engendré des dégâts notamment, au niveau de la santé des citoyens et pour le processus de développement dans la région, d’autant plus qu’il ne tient pas compte des spécificités de la région et de ses avantages comparatifs. Les deux candidats promettent d’oeuvrer à favoriser les industries propres, l’agriculture, le tourisme et la production des énergies renouvelables.