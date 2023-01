Tunisie : L’Instance des résistants des martyrs de la révolution œuvre à faire avancer les dossiers des victimes

La présidente de l’Instance générale des résistants des martyrs de la révolution et des actes terroristes Faouzia Yaacoubi a souligné que l’instance œuvre, depuis sa création, à faire avancer les dossiers des victimes de la révolution et à aplanir les difficultés rencontrées par les familles tant au niveau social que professionnel et médico-sanitaire.

Dans une déclaration dimanche à l’agence TAP, dans le cadre de la 12e commémoration, par le gouvernorat de Kasserine, des martyrs de la révolution de la liberté et de la dignité, Yaacoubi a affirmé que les personnes non inscrites sur la liste définitives des blessés de la révolution, n’ont pas été privées de service de santé et que des contacts ont été établies avec divers intervenants pour leur permettre de bénéficier d’un accès au soins.

En ce qui concerne les civils blessés dans des attaques terroristes dans les zones militaires tampon, elle a précisé que les appareils judiciaire et sécuritaire sont les parties habilitées à définir si les cas d’amputation sont dus à des actes terroristes.

Faouzia Yaacoubi a assuré que l’instance coordonne avec la Fondation Fida dans ce sens.

Elle a ajouté que plusieurs personnes ont été indemnisées, chacun en fonction du taux d’invalidité évalué par la commission médicale compétente.

La ville de Kasserine et la délégation de Thala ont célébré, ce dimanche la 12è commémoration des martyrs qui se sont sacrifiés pour défendre le droit de la région au développement et à l’emploi.

Deux cérémonies ont été organisées à cette occasion. La première a eu lieu à la Place des Martyrs et la deuxième au siège du gouvernorat, Elles ont été présidées par le gouverneur Ridha Rakbani, en présence de la présidente de l’instance des cadres régionaux et locaux.