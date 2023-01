Tunis : Kamel Fekih dit oui aux manifestations, mais dans la sécurité

Le gouverneur de Tunis, Kamel Fekih, a déclaré, vendredi 6 janvier 2023, en marge de la signature d’une convention de partenariat entre le gouvernorat et l’Instance nationale d’accès à l’information (INAI), que toutes les parties qui ont demandé à manifester sur l’avenue Habib Bourguiba le 14 janvier ont le droit de le demander, et nous devons y répondre, mais dans les limites de leur protection et de la sécurisation de la propriété publique et privée pour les Tunisiens.

Il a souligné que les propriétaires de magasins sont parmi les plus touchés par les sit-in et autres manifestations.

Fekih appelle les acteurs politiques à rédiger un protocole pour les manifestations afin d’assurer la sécurité.