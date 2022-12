L’Ordre des avocats a décidé de déléguer au bâtonnier Hatem Mziou la coordination avec les organisations nationales et les composantes de la société civile en vue de lancer une initiative nationale de salut dans laquelle le barreau aura un rôle de première ligne.

Dans une déclaration publiée à l’issue d’une réunion d’urgence tenue vendredi, l’Ordre des avocats explique que cette initiative a pour objectif de défendre le droit des citoyens à une vie démocratique saine. Elle sera basée sur une vision globale de la réforme du système constitutionnel et législatif organisant les instances nationales et la vie politique, économique et sociale.

L’ordre des avocats appelle le président de la République à interagir positivement avec cette initiative pour permettre au pays de surmonter la crise, insistant, toutefois, sur le refus d’un retour à l’avant 25 juillet.

Dans sa déclaration, l’Ordre tient le gouvernement responsable de la dégradation de la situation dans le pays.

Pour rappel, le secrétaire général de l’Union Générale Tunisienne du Travail avait annoncé le lancement d’un marathon de concertations avec le barreau et la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme pour mettre au point une initiative nationale ” visant à sauver le pays de l’effondrement “.

Par ailleurs, les avocats expriment dans cette déclaration leur refus de la loi de finances dans sa présente version et critiquent l’absence de vision réformiste et de mesures incitatives pour l’économie. Ils ont décidé l’organisation d’un jour de colère et de rassemblements de potestation devant les tribunaux, le 5 janvier prochain.