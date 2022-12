Tunisie : perturbations dans la distribution de l’eau dans ces zones

La Société nationale d’exploitation et de distribution de l’eau (SONEDE) a annoncé que des perturbations et des interruptions dans la distribution d’eau potable seront enregistrées à partir de 8 heures du matin, mercredi 7 décembre 2022, dans chacune des zones d’Al-Manar 1, du complexe universitaire, d’Al-Menzah 7bis et d’El Omrane, de Ras Al-Tabia, Al-Menzah 9, Al-Menzah 9B, Al-Manar 2, Ennasr 1 et 2, ainsi qu’Al-Faouz.

La SONEDE a expliqué dans un communiqué, mardi 6 décembre 2022, que cette perturbation est due aux travaux de raccordement d’une partie du principal canal de distribution d’un diamètre de 600 mm, qui a été converti au niveau d’Al-Manar 1 depuis le gouvernorat de Tunis dans le cadre des travaux de préparation de la route X4 réalisés par les services du ministère de l’Equipement et de l’Habitat.

Il est prévu que la distribution de l’eau reprenne progressivement dans les zones concernées à partir de 8 heures du matin, jeudi 8 décembre 2022, après la fin des travaux.