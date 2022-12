Noureddine Taboubi : Aucun régime ne pourrait limiter le champ d’action de l’UGTT

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a déclaré qu’aucun régime (actuel, précédent ou futur) ne pourrait limiter le champ d’action de l’organisation ouvrière.

Dans une allocution prononcée, samedi au palais des congrès à Tunis, à l’occasion de la commémoration du 70e anniversaire de l’assassinat du dirigeant syndical Farhat Hachad, Taboubi a souligné que malgré les campagnes de dénigrement et les tentatives visant à nuire à la crédibilité de l’UGTT et à porter atteinte à ses militants, l’organisation syndicale restera une force de suggestion, d’initiative, d’équilibre, de pression, et un acteur clé dans le processus de la réforme politique et de la transition démocratique ainsi que dans la stabilité sociale et la croissance économique.

Il a ajouté que l’UGTT est une organisation bien établie qui ne sera pas compromise par “les campagnes de diabolisation et les tentatives de sabotage” et qu’elle continuera, malgré les fausses allégations, de s’acquitter de sa mission envers le peuple et le pays. Il a, également, réaffirmé l’attachement de l’union aux valeurs de liberté, de démocratie, de droits de l’homme et de lutte pour les droits socioéconomiques des travailleurs, et son engagement au service de la Tunisie.

Par ailleurs, Taboubi a, de nouveau, appelé les autorités tunisiennes à dévoiler toutes les archives en rapport avec l’assassinat du leader syndicaliste Farhat Hached.