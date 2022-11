Tunisie : Nouvelle augmentation des prix des carburants

Une nouvelle augmentation des prix des carburants a été annoncée, mercredi, par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie et celui du Commerce et du développement des exportations. Elle entrera en vigueur à partir de minuit, le jeudi 24 novembre 2022.

Les nouveaux prix sont comme suit :

– Le “sans plomb super ” : 2525 millimes/litre

– Le gasoil sans soufre: 2205 millimes/litre

– Le gasoil : 1985 millimes/litre

– Le “sans plomb premier: 2855 millimes/litre

– Le gasoil sans soufre super : 2550 millimes/litre.

Cet ajustement intervient de suite à la fluctuation des prix de l’énergie sur le marché international à cause de la baisse des approvisionnements en produits pétroliers et la hausse de leurs coût depuis le début de l’année et de la hausse du prix du pétrole brut sur le marché mondial qui pourrait atteindre le seuil de 100,5 dollars/le baril à la fin de 2022, expliquent les départements de l’Industrie et du Commerce dans un communiqué conjoint.

L’objectif de cet ajustement vise également, selon la même source, à satisfaire la demande du marché local en produits pétrolier, d’en assurer un approvisionnement régulier et d’éviter toute perturbation dans la chaîne d’approvisionnement.

Les deux départements ont indiqué que les prix des autres produits pétroliers comme le gaz de pétrole liquéfié restent inchangés.