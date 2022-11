Qatar Airways transporte l’équipe nationale de football du Qatar et 140 FIFA Legends à la Coupe du Monde de la FIFA 2022™

La compagnie aérienne officielle de l’événement est fin prête pour accueillir les fans de football du monde entier à quelques jours du match d’ouverture du tournoi

Qatar Airways et la FIFA offrent aux titulaires de billets d’entrée la possibilité de participer au Tournoi des supporters de la FIFA avec les FIFA Legends au parc Al Bidda lors du FIFA Fan Festival™

17 novembre 2022 – Doha, Qatar – À une semaine du plus grand événement sportif de la planète, Qatar Airways, la compagnie aérienne officielle de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, ramène l’équipe nationale de football du Qatar en terre connue. La meilleure compagnie aérienne au monde transportera également 140 FIFA Legends, qui participeront au Tournoi des supporters de la FIFA, qui aura lieu dans le cadre du FIFA Fan Festival™, au parc Al Bidda.

Les champions en titre de la Coupe d’Asie de l’AFC sont arrivés à Doha à l’issue d’un stage de préparation en Espagne, fin prête à participer pour la première fois à la Coupe du Monde de la FIFA™. L’équipe nationale de football du Qatar donnera le coup d’envoi le 20 novembre, à l’occasion du match d’ouverture contre l’Équateur. L’équipe affrontera également d’autres adversaires du Groupe A, notamment le Sénégal et les Pays-Bas.

Avec le concours de Qatar Airways, la FIFA offre à tous les titulaires de billets la possibilité de jouer pour leur équipe nationale de supporters dans le cadre du Tournoi des supporters de la FIFA. Pour avoir une chance de gagner, les titulaires de billets doivent devenir membres du programme de fidélisation de la compagnie aérienne, Privilege Club.

Le directeur général du groupe Qatar Airways, Son Excellence M. Akbar Al Baker, a déclaré : « Qatar Airways, la compagnie aérienne officielle de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, est fin prête à accueillir les supporters du monde entier dans l’État du Qatar. La fièvre du football nous envahit, et le moment que nous attendions tous est enfin venu. »

« La semaine prochaine, à la même heure, le premier coup de sifflet de la FIFA World Cup™ retentira, marquant ainsi le début d’un tournoi vraiment extraordinaire dont on se souviendra toute sa vie durant. Au nom du groupe Qatar Airways, nous sommes ravis d’accueillir les fans de football à bord de nos appareils et de leur faire découvrir divers lieux emblématiques du pays. »

La meilleure compagnie aérienne au monde a orné 120 avions (48 B777, 31 B787, 21 A320, 12 A330 et 8 A380) d’un autocollant FIFA World Cup™, à temps pour le plus grand événement sportif de l’univers du football. La compagnie aérienne exploite également trois Boeing 777 peints à la main pour l’occasion aux couleurs de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022™.

Les fans de football présents au Qatar pendant la compétition sont invités à se rendre à la Qatar Airways Sky House, un pavillon situé au FIFA Fan Festival™. Toute une palette d’activités fascinantes y sont proposées, notamment une expérience unique de tyrolienne, un défi interactif Neymar Jr, un espace photo personnalisé avec une balançoire, un stand de maquillage, une expérience de réalité virtuelle Qverse et bien plus encore.

À leur arrivée dans l’un des huit stades le jour des matchs, les visiteurs sont également invités à vivre diverses expériences interactives sur le thème du football et à s’amuser avec des jeux pour toute la famille aux stands de Qatar Airways, dans la zone d’activation de la marque.

Qatar Airways s’est également associée à la plateforme présente sur les réseaux sociaux « 433 : The Home of Football » pour la durée du tournoi et diffusera des contenus avec des légendes du football depuis un studio interactif situé dans la Qatar Airways House, un lieu sur invitation seulement situé dans la ville.

Les matchs du tournoi auront lieu dans huit stades parfaitement équipés conçus pour évoquer les symboles de la culture arabe. Le stade Al Bayt, d’une capacité de 60 000 places, accueillera le match d’ouverture, tandis que le match final du tournoi aura lieu au stade Lusail, d’une capacité de 80 000 places. Les autres stades, à savoir le stade Ahmad Bin Ali, le stade Al Janoub, le stade international de Khalifa, le stade Education City, le stade 974 et le stade Al Thumama, pourront quant à eux accueillir 40 000 spectateurs.

Qatar Airways et la Fédération qatarienne de football (QFA) ont renouvelé leur accord de partenariat en novembre 2021, faisant du transporteur national de l’État du Qatar un partenaire de la QFA pendant la saison 2022/2023.

Compagnie aérienne maintes fois primée, Qatar Airways a récemment été désignée « Compagnie aérienne de l’année » lors des 2022 World Airline Awards organisés par Skytrax, l’organisme international de notation du transport aérien. La compagnie aérienne reste seule au sommet du secteur, ayant remporté le premier prix pour la septième fois (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 et 2022). Elle a également remporté les prix de la « Meilleure classe affaires au monde », du « Meilleur service de restauration de salon de classe affaires au monde » et de la « Meilleure compagnie aérienne du Moyen-Orient ».

Qatar Airways dessert actuellement plus de 150 destinations dans le monde entier, en passant par son hub de Doha, l’aéroport international Hamad, élu « Meilleur aéroport au monde » par Skytrax.