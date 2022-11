Tunisie : Entretien Saied-Macron à Djerba

Le président de la République, Kais Saïed, s’est entretenu, samedi, à l’île de Djerba, avec le président de la République française, Emmanuel Macron, à l’occasion de la tenue du 18e Sommet de la Francophonie.

Au cours de cette ” longue ” entrevue, précise un bref communiqué de la Présidence de la République, les deux parties ont évoqué ” les liens historiques d’amitié, de coopération et de partenariat privilégié entre la Tunisie et la France”.

Ils ont également réaffirmé “le souci partagé de poursuivre l’action commune en vue de raffermir ces relations et les diversifier davantage au double plan bilatéral et européen.”, ajoute-t-on de même source.

Les travaux du 18e Sommet de la Francophonie,se sont ouverts samedi sur l’île de Djerba et se poursuivront jusqu’à dimanche, en présence de 33 chefs d’Etat et chefs de gouvernement et de plus de 80 délégations représentant des Etats et des organisations internationales et régionales.